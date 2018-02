Ofner zieht in Sao Paulo in den Hauptbewerb ein

Der Steirer Sebastian Ofner hat am Sonntag den Hauptbewerb des Tennis-ATP-Turniers von Sao Paulo erreicht. Der 21-Jährige besiegte in der zweiten bzw. letzten Qualifikationsrunde den Argentinier Pedro Cachin 4:6, 6:2, 6:4. Für die erste Runde wurde Ofner Marco Cecchinato zugelost. Es ist das erste Duell von Österreichs Nummer drei mit dem Italiener, in der Weltrangliste als 102. 45 Ränge vor Ofner.