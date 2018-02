Schüler stellen Berufe ihrer Eltern vor

Kinder sind ihren Eltern in vielem sehr ähnlich. Neben den rein äußerlichen Parallelen finden sich oft auch übereinstimmende Interessen oder gleiche Talente“, erklärt Rebecca Waldner von der Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten (BBK): „Naheliegend also, dass junge Leute daher oft auch an den beruflichen Tätigkeiten ihrer Eltern Gefallen finden und es später eventuell sogar in Erwägung ziehen, in ihre Fußstapfen zu treten.“