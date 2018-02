Beate Schrott verpasst Finale in Glasgow

Beate Schrott verpasste beim Müller Indoor Grand Prix in Glasgow, der letzten Station der IAAF World Indoor Tour, über 60 m Hürden in 8,29 Sekunden zwar im zweiten Vorlauf als Sechste das Finale, war aber mit ihrer Generalprobe für die Hallen-WM in der kommenden Woche in Birmingham (1. bis 4. März) zufrieden. "Ich muss vor allem am Start und bis zur ersten Hürde noch aggressiver werden", nahm sich die Olympia-Siebente vor.