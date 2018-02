4:2! Salzburg sorgt bei Sturm für Vorentscheidung

Der Meisterkampf in der österreichischen Bundesliga scheint vorentschieden! Die Europacup-Helden von Red Bull salzburg drehten auch bei Sturm Graz letztlich groß auf und stürzten die Steirer noch tiefer in die Frühjahrs-Krise. Der 4:2 (1:1)-Erfolg für den Double-Titelverteidiger war am Ende auch verdient, im ersten Durchgang konnte Sturm noch gut mithalten. Die "Bullen" sind in der Tabelle damit um zehn Punkte vorne weg.