Heiße Tuntenball-Nacht

Ganz große Roben wurden von Samstag auf Sonntag wieder im Grazer Congress aufgetragen. Das Motto beim diesjährigen Tuntenball – „Let’s Play!“, „Lass’ uns spielen!“ – hat den Besuchern ziemlich großen Spielraum gelassen. Zu großen? „Jetzt geht’s Richtung Maskenball!“, maulten da ein paar Spielverderber. Der Großteil spielte das bunte Spiel freilich bis in die frühen Morgenstunden mit. Von der pompösen Eröffnung mit Miss Alexandra Desmond am Mikro über die Wahl zur „Miss Tuntenball 2018“ (die Experten-Jury um Schauspieler Michael Ostrowski krönte Rachel Estrella Cloud) bis zur offiziellen Aftershow-Party im Grazer „Kottulinsky“ wurde in der klirrend kalten Nacht eine heiße Party gefeiert.