Eiszeit ist Todesurteil für viele Wildtiere!

Was wir tun können? „Füttern! Nüsse rauslegen, Vogelfutter anbieten, so helfen wir über die Eiszeit.“ Dann natürlich nie Hunde frei herum rennen lassen. Und als Skifahrer, Skitourengeher oder Spaziergänger die Wildtiere schonen, nur in ausgewiesenen Bereichen bleiben! Wenn Rehe & Co. deren Stoffwechsel jetzt auf „Sparflamme“ fahren, fahrlässig zur Flucht gezwungen werden, kann das ihr Todesurteil bedeuten.