Guido Burgstaller schießt Schalke zum Sieg!

Schalke hatte nach der Gelb-Roten Karte für Leverkusens Dominik Kohr in der 38. Minute freilich ein leichteres Spiel. In der Schlussphase der zweiten Hälfte vergab Breel Embolo zunächst eine große Chance, wenig später wurde der Schweizer im Strafraum von Panagiotis Retsos zu Fall gebracht. Es gab Elfmeter, den Nabil Bentaleb in der 89. Minute sicher verwandelte. Alessandro Schöpf kam bei Schalke wie auch Julian Baumgartlinger und Ramazan Özcan für Leverkusen nicht zum Einsatz.