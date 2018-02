Spiel gedreht! Manchester United besiegt Chelsea

Manchester United hat das Verfolgerduell in der 28. Runde der Premier League für sich entschieden. Die "Red Devils" feierten am Sonntag einen 2:1-Heimsieg gegen den englischen Meister Chelsea, für United-Trainer Jose Mourinho war es ein Erfolgserlebnis gegen einen seiner ehemaligen Klubs. Den entscheidenden Treffer markierte der eingewechselte Jesse Lingard in der 75. Minute per Kopf.