200-Meter-Absturz vom Hochgolling überlebt

Die 30 und 32 Jahre alten Geschwister waren Samstag früh von Roohrmoos-Untertal aus (Bezirk Liezen, Steiermark) zur Tour auf den 2750 Meter hohen Hochgolling gestartet. Gegen 12.30 Uhr erreichten sie die Gollingscharte. Dort ließen sie ihre Ski zurück und gingen mit den Steigeisen weiter Richtung Gipfel. Als der ältere Bruder gegen 13 Uhr in den Nordwestgrad einbog, löste sich ein Schneebrett, das den Mann 200 Meter über steiles Gelände mit in die Tiefe riss. Der Altenmarkter kam auf dem Lawinenkegel zum Liegen. Er hatte sich jedoch eine Knöchelverletzung und eine tiefe Wunde am rechten Oberarm zugezogen.