Zweitliga-Spitzenreiter Nürnberg baut Führung aus

Der Aufsteiger, bei dem Niklas Hoheneder auf der Bank saß, musste sich beim FC St. Pauli trotz einer über weite Strecken überlegen geführten Partie mit 2:3 (2:1) geschlagen geben. Nach dem elften sieglosen Spiel in Serie sind die Kieler nur noch dank ihres besseren Torverhältnisses Tabellendritte. St. Pauli rückte bis auf drei Punkte an Kiel heran. Einen Zähler hinter den Hamburgern rangiert nach einem 1:1 (1:0) in Darmstadt Heidenheim, bei dem Nikola Dovedan (bis 74.) einen Assist verbuchte.