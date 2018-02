Dieser Mann will DEN Defender-Nachfolger bauen

Der Konzern will rund 600 Millionen britische Pfund investieren, um seine Vision eines Geländewagens im Jahre 2020 mit dem Produktionsstart Realität werden zu lassen. Ein gewagtes Vorhaben, denn bis jetzt gibt es weder einen Namen für das Mobil noch überhaupt eine Designstudie. Einen Arbeitstitel gibt es immerhin: „Projekt Grenadier“, nach dem Londoner Pub, in dem die Idee geboren wurde. Und auf der Website des Projekts kann sich jeder einbringen - mit Desig- und Namensvorschlägen oder was auch immer.