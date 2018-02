Olympia: Die besten Bilder der Abschlusszeremonie

Das Großereignis hat dem ÖOC-Team 14 Medaillen (fünf Gold/drei Silber/sechs Bronze) und Rang zehn in der von Norwegen gewonnenen Medaillenwertung gebracht. Rodlerin Madeleine Egle, Bronzemedaillengewinnerin mit der Team-Staffel, führte die österreichische Delegation, die in Südkorea 14 Medaillen (fünf Gold/drei Silber/sechs Bronze) erobert hatte, bei der Schlussfeier an. Die 19-Jährige war als Einzige von den Medaillengewinnern aus dem ÖOC-Team noch in Südkorea. Es marschierten 30 Sportler mit, darunter die Snowboarder, Bobfahrer, Eiskunstläufer und Ski-Crosser, sowie 35 Betreuer. Die Alpinskifahrer rund um Michael Matt und Katharina Gallhuber, die am Samstag Teamsilber erobert hatten, traten bereits die Heimreise an.