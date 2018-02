Das waren Österreichs Pechvögel bei Olympia

Stadlober bog falsch ab

Riesiges Pech hatte Langläuferin Teresa Stadlober, die in der letzten Olympiaentscheidung am Sonntag auf Silberkurs liegend nach Kilometer 21 und einem Blackout kurzzeitig in die falsche Schleife abbog und die 30 km im klassischen Stil als Neunte beendete. "Ich bin leider auf die falsche Runde gelaufen. Ich kann es mir nicht erklären. Jetzt bin ich so lange da, da sollte ich die Strecke schon kennen", sagte die Salzburgerin, die nicht wusste, ob sie lachen oder weinen sollte.