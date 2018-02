Thorsten Fink ist nicht mehr Austria-Trainer!

Fink hatte sein Amt im Sommer 2015 angetreten und mit der Austria in seiner ersten Saison Endrang drei erreicht. Ein Jahr später wurden die "Veilchen" Vizemeister. Zudem gelang unter Fink, hinter Karl Daxbacher Austrias längstdienender Trainer dieses Jahrtausends, zweimal die Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase. Vor Beginn der laufenden Saison hatte der 50-Jährige noch den Meistertitel als Ziel ausgerufen, doch spätestens im Herbst geriet Sand ins Getriebe. Ausgerechnet in einer Phase, in der Fink ÖFB-Teamchef-Kandidat war und sein Interesse an diesem Job auch öffentlich bekundete, kassierte die Austria vier Pflichtspiel-Niederlagen in Folge - zwei davon gegen Rapid.