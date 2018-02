Stadlober: Große Trauer nach fatalem Irrtum

So leicht es Stadlober bis dahin gefallen war, sich auf Medaillenkurs zu bringen, so schwer war der Rest des Tages für die Tochter der Ex-Sportler Alois Stadlober und Roswitha Steiner. Das Rennen fertig zu laufen sei sehr schwer für sie gewesen. "Weil es einfach peinlich ist. Die Strecke muss man kennen, man sieht ja: so viel Presse will mit mir reden und jeder fragt, was los war." Letztlich war sie dann selbst im Stadion so verunsichert, dass sie kurz glaubte, sich neuerlich verlaufen zu haben.