Rapids Djuricin: „Wir waren in keinem Tief“

Dank der am Samstag starken Offensivabteilung blieb Djuricin eine Diskussion um seinen Job erspart. Der Druck wird aber nicht weniger, zumal am Mittwoch das Cup-Viertelfinale gegen Ried und am Sonntag das Auswärtsspiel gegen Red Bull Salzburg auf dem Programm stehen. "Doch den Beruf habe ich mir ausgesucht. Ich versuche, ihn zu genießen, so gut es geht." Zeit zur Entspannung gebe es nur "zu Hause und mit Freunden", erzählte der 43-Jährige.