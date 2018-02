Pitts Mama hofft auf Liebes-Comeback mit Aniston

Wie der Insider wissen will, hätten sich Aniston und Mama Pitt seit dem Ehe-Aus regelmäßig Briefe geschrieben und sogar miteinander telefoniert. "Jane und die gesamte Pitt-Familie in Missouri haben Brad ans Herz gelegt, sich nach der Trennung von Justin und Jen wieder mit ihr in Verbindung zu setzen", wird die anonyme Quelle weiter zitiert. Ob die Verkupplungsversuche von Brad Pitts Mama fruchten? Wir sind gespannt ...