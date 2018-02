Verirrte Skitouren-Geherinnen im Dunkeln geborgen

Die beiden Frauen (49 und 44 Jahre alt) aus Kronstorf waren am späten Vormittag mit ihren Tourenskiern in Richtung des Mayrwipfels bei Windischgarsten aufgebrochen. Am Nachmittag erreichten sie den Gipfel und fuhren anschließend talwärts. Dabei verloren sie die Orientierung und verirrten sich in unwegsames, steiles und felsiges Gelände.