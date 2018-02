NBA-Champion Golden State demütigt Oklahoma

Die Golden State Warriors haben am Samstag einen souveränen 112:80-Heimsieg über Oklahoma City Thunder gefeiert. Der NBA-Champion aus Oakland dominierte vor allem in der zweiten Hälfte, die mit 60:35 an die "Dubs" ging. Topscorer der Partie war Warriors-Superstar Kevin Durant mit 28 Punkten gegen seinen Ex-Club, Kapitän Stephen Curry überzeugte mit 21 Zählern, 9 Rebounds, 6 Assists und 3 Steals.