Verzicht auf Hattrick: Ronaldo-Geschenk an Benzema

Real Madrid hat am Samstag die Pflichtaufgabe in der spanischen Primera Division souverän gelöst. Gegen Deportivo Alaves kamen die "Königlichen" im heimischen Estadio Santiago Bernabeu zu einem 4:0 (1:0)-Erfolg. Cristiano Ronaldo (44., 61.) traf doppelt. Dazwischen hatte Gareth Bale (46.) auf 2:0 erhöht. Den Schlusspunkt für den Tabellendritten setzte der Franzose Karim Benzema per Foulelfmeter (89.), da Ronaldo auf den Hattrick verzichtete und ihn den Strafstoß überließ (oben im Video bei 03:50 Minuten).