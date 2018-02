Olympia-Drama! Blackout kostet Stadlober Medaille

Was für ein sportliches Drama: Ein Missgeschick im Olympia-Rennen kostete Teresa Stadlober einen absoluten Spitzenplatz. "Ich bin leider auf die falsche Runde gelaufen. Ich kann es mir nicht erklären. Jetzt bin ich so lange da, da sollte ich die Strecke schon kennen. Ich verstehe es selber nicht. Ich war so gut drauf und wir hätten ein super Material gehabt. Aber jetzt ist es zu spät. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Es ist richtig bitter, dass es genau in so einem Rennen passiert", so unser Langlauf-Ass zu ihrem Blackout.