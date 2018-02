Olympia-Sportstätten: So sieht weitere Nutzung aus

Um die Speedstrecke für die alpinen Skibewerbe in Jeongseon hatte es vor Beginn der Spiele langwierige Diskussionen gegeben. Umweltschützer hatten lange gegen den Bau in einem geschützten Gebiet protestiert, in dem Tausende von Bäumen in einem als heilig angesehenen Wald abgeholzt wurden. Nun soll zumindest der obere Teil des Berges aufgeforstet werden. Es ist aber noch nicht klar, was mit dem unteren Bereich der Hänge passiert. Im Video oben das aktuelle und letzte Olympia-Studio!