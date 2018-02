Olympiaheld Mayer verrät seine Partygeheimnisse

"Fahr nie schneller als es dein Schutzengel erlaubt"

Bei dem vom evangelischen und katholischen Pfarrer gemeinsam gehaltenen Gottesdienst wurde auch an die weniger sonnigen Momente in der von Krankheit und Verletzungen unterbrochenen Karriere Mayers erinnert. Und so gab es für Matthias von der Kanzel herunter den Rat: „Fahr nie schneller als es dein Schutzengel erlaubt.“