Hütters Young Boys bauen Vorsprung auf Basel aus!

Die Young Boys Bern haben in der Schweizer Meisterschaft ihren Vorsprung auf Titelverteidiger Basel vorerst ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter siegte am Samstag vor eigenem Publikum gegen den Tabellenletzten Sion knapp mit 1:0. Die Young Boys liegen nun elf Punkte vor dem FC Basel, dessen Spiel in Lausanne witterungsbedingt verschoben wurde.