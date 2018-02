„Rex“ beschützt Bub vor Einbrechern - angeschossen

Einbrecher schossen "Rex" in Hals, Bein und Knie

Aber damit hatten sie den Hund unterschätzt: Als die Unbekannten in das Schlafzimmer vordrangen, in dem sich der Bub versteckt hielt, eilte "Rex" seinem Herrchen erneut zu Hilfe. Die Einbrecher eröffneten das Feuer und schossen "Rex" in Hals, Bein und Knie - aber er schaffte es dennoch zu überleben. Die Einbrecher suchten Weite, bevor die Polizei am Tatort eintraf, von ihnen fehlt jede Spur. Der Schäferhund wurde in kritischem Zustand in eine Tierklinik gebracht und befindet sich auf der tierärztlichen Intensivstation.