Ronaldo und Luis Suarez schießen aus allen Rohren!

Ronaldo erhöhte sein Tor-Konto in der Liga mit seinen beiden Treffern auf 299. Die Chance, den Hattrick zu vollenden und damit den 300. Treffer zu erzielen, nahm der Portugiese nicht wahr, da er Benzema beim Elfmeter den Vortritt ließ. Für seine selbstlose Aktion wurde er nachher von seinem Trainer und den Teamkollegen in höchsten Tönen gelobt. "Das ist ein Mannschaftsport, und es war eine wunderbare Geste. Karim hat sehr gut gespielt und hat es verdient, einen Treffer zu erzielen", meinte Coach Zidane. Das Team des FC Barcelona bestand vor eigenem Publikum einen kleinen Charaktertest, von der frühen Gäste-Führung ließ sich der extrem offensiv eingestellte Tabellenführer nämlich nicht aus dem Konzept bringen. Uneinigkeit in der Hintermannschaft resultierte in der dritten Minute in einem vermeidbaren Treffer von Portu, Luis Suarez gelang jedoch fast postwendend (5.) der Ausgleich. Messi (30., 36.) schnürte danach einen Doppelpack, Suarez (44., 76.) übertraf den Argentinier mit drei Toren.