Austria-Fans stinksauer: Steht Fink vor dem Aus?

Die Wiener Austria steht in diesem Frühjahr noch ohne Sieg da. Auch gegen Admira Wacker Mödling setzte es in der 24. Runde eine Niederlage und mit nur 27 Punkten rangieren die "Veilchen" nur auf Platz sieben. Das war dann auch für die Austria-Fans zuviel. Diese protestierten in der Südstadt lautstark und warfen mit Schneebällen.