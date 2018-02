Die große Chance für neue „Sterne“ am Musik-Himmel

Die Solistin Nicci Schubert, die mit ihrem Gesang die Herzen der Menschen berühren will, Stefan Mayrhofer mit dem Titel „A Musikant im Trachtengwand“, der Innsbrucker Unterhaltungs- & Partymusiker Alex Reichinger oder „die Fetzig’n Tiroler“ – um nur einige zu nennen: Sie alle wollen am 11. März Jury sowie Publikum mit ihren Eigenkompositionen überzeugen und sich in die Vorausscheidung am 25. März singen.