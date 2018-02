Unbekannter Täter brach rund 15 Schneestangen ab!

Auf rund 15 Schneestangen hatte es ein Unbekannter in der Nacht auf Samstag in Grän (Bezirk Reutte) abgesehen. Entlang der Tannheimer Straße riss er jede einzelne Stange aus - und zwar zwischen Tannheim und Grän. Danach warf er die Stangen in ein angrenzendes Feld. Der dadurch entstandene Gesamtschaden wird derzeit noch ermittelt. Zweckdienliche Hinweise an die Polizeidienststelle Grän unter der Nummer 059133/7153.