Bayern zum 1. Mal seit 2012 (!) daheim nur mit 0:0

Werder Bremen gewann später am Abend das 108. Nordderby gegen den Hamburger SV mit 1:0. Rick van Drongelen entschied die Partie per Eigentor (86.). Bremens Kapitän Zlatko Junuzovic war zwei Minuten zuvor ausgewechselt worden. Werder verbesserte sich mit dem sechsten Meisterschafts-Sieg auf Platz 14 und liegt nun schon bereits neun Zähler vor dem HSV. Die insgesamt schwache Partie musste zweimal unterbrochen werden, weil HSV-Anhänger Feuerwerkskörper gezündet hatten. Auf dem Rasen passierte dagegen lange Zeit rein gar nichts. Die Bremer agierten vor heimischer Kulisse erstaunlich passiv, konnten sich gegen die dicht gestaffelte Hamburger Defensive kaum in Szene setzen.