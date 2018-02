Einbrecher scheiterten am Lagerhaus-Tresor

Schon in den vergangenen Tagen hatten die Tresorknacker in mehreren Betrieben im Raum Villach und Klagenfurt zugeschlagen und dabei Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet. In der Nacht auf Samstag war das Lagerhaus in Friesach ihr Ziel. Sie haben sich dort gewaltsam Zutritt verschafft und dann in den ersten Stock vorgearbeitet, wo der Tresor aufgestellt ist.