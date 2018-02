VW bringt das Kompakt-SUV T-Roc fix als Cabrio

Allein am Standort Osnabrück, wo der "Stoff-Roc" gebaut werden soll, werden 80 Millionen Euro investiert. Bis 2020 will die Marke ihr SUV-Angebot weltweit auf 20 Modelle ausweiten. Etwa 40 Prozent der verkauften Volkswagen sollen dann SUV sein. Kompakt-SUV zählen zu den am stärksten wachsenden Segmenten der Automobilbranche; so gehörte der VW Tiguan mit 720.000 ausgelieferten Exemplaren im vergangenen Jahr zu den zehn meistverkauften Fahrzeugen weltweit und zählte zu den Top drei SUVs.