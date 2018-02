Indiens Luftwaffe feiert erste Kampfjet-Pilotin

Banerjee betonte zudem, dass die indische Luftwaffe um Chancengleichheit bestrebt sei. "Dies ist ein weiterer Schritt in Richtung dieser Verpflichtung", so der Sprecher. Bis 2016 machten Frauen nur 2,5 % der indischen Streitkräfte aus, die hauptsächlich in nichtkämpfenden Rollen arbeiteten. Zum Vergleich: Das benachbarte Pakistan hat mittlerweile etwa 20 weibliche Kampfpiloten.