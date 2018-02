Angst vor einem Brandstifter geht um

So etwas haben wir in unserer Gegend noch nie gehabt. Und so etwas brauchen wir hier auch nicht“, nahm eine Feuerwehrfrau nach den gefährlichen Einsätzen in den Nachtstunden zu einer möglichen Brandstiftung Stellung. Aber der Reihe nach: Um 22.26 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in der Nähe eines Gasthauses gerufen. Ein alleinstehender VW stand dort in Flammen und brannte komplett aus. Eine Stunde und 29 Minuten später ging der nächste Alarm bei den Köflacher Kameraden ein: Diesmal standen zwei in einem Carport geparkte Pkw in Flammen. „Das Feuer hat sich schnell auf zwei neben dem Carport stehende Autos ausgebreitet“, sagte Einsatzleiter Markus Murgg. Die vier Fahrzeuge konnten nicht mehr gerettet werden, eine schneebedeckte Hecke verhinderte aber den Übergriff der Flammen aufs angrenzende Wohnhaus.