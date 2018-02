Wachdienst entdeckte auf Behörde zwei Pistolen

Bürgermeister attackiert

Viel schlimmer endete eine Attacke im September des Vorjahres auf dem Gemeindeamt in Dimbach (Bild unten). Ein nicht zurechnungsfähiger Täter hat Bürgermeister Josef Wiesinger (Bild li.) mit einer Pistole bedroht. Amtsleiter Gerald Hackl griff damals ein. Er rettete den Bürgermeister, wurde aber selbst mit einem Messer verletzt. Der Täter glaubte, der Bürgermeister sei der Grund für all seine Probleme. Er wurde in eine Anstalt eingewiesen – vorerst nur bedingt.