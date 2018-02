Biss, Schläge, Tritte: Vier Polizisten verletzt

Zum Ort des Geschehens war die Spezialeinheit gegen 8.30 Uhr gerufen worden. Ein Nachbar hatte Alarm geschlagen, da in einer Nachbarwohnung in der Moselgasse am Laaer Berg Lärm zu hören war. Offenbar randalierte jemand mit einer Eisenstange in den Räumlichkeiten, auch die Wohnungstür war bereits demoliert worden.