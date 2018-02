FPÖ will U-Ausschuss zu Trump-Putin-Gusenbauer

"Man muss sich vor Augen führen, dass Gusenbauer auch im Fall Silberstein eine bedeutende Rolle spielte und auch seine Beratungstätigkeit beim kasachischen Präsidenten noch immer Fragen offen lässt", so Gudenus am Samstagnachmittag gegenüber krone.at. Gudenus will allen Parteien anbieten, bei dieser nötigen Aufklärungsarbeit mitzuhelfen, sagt er: "Das gilt auch für die SPÖ, die will siche ihre Altlasten bereinigen."