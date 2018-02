Musik für ein marodes Dach

Nur noch ein dicker Baumstumpf erinnert heute an die Linde. Sie hat nicht nur dazu beigetragen, dass das Dach des Pfarrzentrums beschädigt wurde, sondern es wurde bei einem Sturm auch ein riesiger Ast herunter gerissen. Die Einschätzung des Gutachters: der Baum ist ein Sicherheitsrisiko und muss weg. Was geblieben ist: ein dringend sanierungsbedürftiges Dach. „50.000 Euro müssen wir dafür aufbringen“, berichtet Dechant Josef Zauner. Ein gewaltiger Betrag, der erst einmal gestemmt werden muss. „Vor allem weil wir erst vor zwei Jahren die Kirche komplett barrierefrei gemacht haben“, so Zauner, der bereits seit 16 Jahren als Pfarrer in der Marktgemeinde mit knapp 4500 gläubigen Mitgliedern tätig ist. „Das Pfarrzentrum ist täglich sehr belebt. Hier treffen sich Jungschar, Ministranten, der Kirchenchor sowie die Eltern-Kind-Gruppe. Auch die Frauen turnen hier“, hebt der Dechant dessen Wichtigkeit hervor.