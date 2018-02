Hohensinner: „Wir haben uns in den vergangenen Tagen ein genaues Bild davon gemacht, wie es mit den Notunterkünften in Graz ausschaut. In Graz muss niemand frieren.“ 480 Betten für Obdachlose gibt es in Graz (von Stadt, Caritas, Vinzi) – laut Hohensinner gebe es für die kommenden bitterkalten Tage genug freie Kapazitäten. Und: „Wir schicken in den kommenden Tagen verstärkt Sozialarbeiter auf die Straßen, damit sie obdachlose Menschen aufsuchen und Hilfe anbieten.“