Schwarzfahrer bedrohte Kontrolleur!

An der Bim-Haltestellte "Rudolfstraße" in Linz-Urfahr wurde der Deutsche (38) von einem 45-jährigen Ticket-Kontrolleur beim Schwarzfahren erwischt. Er wollte seine Personalien aufnehmen, da wurde der Mann rabiat und bedrohte den Älteren. Die Polizei war rasch am Tatort, um zu helfen. Der Aggressive musste zur Einvernahme mitkommen und wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.