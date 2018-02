Mühlviertler frieren bei der Kältewelle am meisten

Genau vor einem Jahr versprach der 25. Februar ein angenehmer Vorfrühlingstag mit bis zu 9 Grad zu werden – davon kann man jetzt nur träumen. Am dicksten anziehen sollten sich die Mühlviertler, denn im Norden Oberösterreichs wird es mit bis zu -15 Grad am kältesten. Auf Platz 2 die Pyhrn-Priel-Region mit - 13, dann das Salzkammergut mit - 12 Grad. "Milder" ist es am Sonntag im Innviertel mit - 11 und im Zentralraum mit - 10 Grad.