Ed Sheeran schaut Sheeran-Doku mit Fans

Jubel gab es bei der Szene, in der die Zuschauer die Aufnahme von Sheerans Hit "Perfect" in den berühmten Londoner Abbey Road Studios verfolgen können. Sheeran singt das Lied ein und wird vom Orchester begleitet - ein Gänsehautmoment. Was erfährt man sonst noch über Ed Sheeran? Vielleicht, dass er in quasi jeder Situation Musik machen kann: im Tourbus, früh morgens auf der Terrasse beim Teetrinken, liegend auf dem Bett oder an Bord eines Kreuzfahrtschiffs. Bevorzugtes Outfit: bequeme Jogging- und Pyjamahosen sowie Kapuzenpullis.