Wirbel um Kanadier! Trio stiehlt betrunken Auto

Ein kanadischer Olympia-Athlet ist am frühen Samstagmorgen wegen Autodiebstahls angeklagt worden. Wie die südkoreanische Polizei mitteilte, ist der Sportler gemeinsam mit seiner Frau und seinem Manager in ein leer stehendes, unverschlossenes Auto eingestiegen, bei dem der Motor noch rannte. Als die Polizei das Auto stoppte, saß der Manager hinter dem Steuer. Dieser ist zudem wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt worden. Bei dem Athleten soll es sich um den Ski-Crosser Dave Duncan handeln.