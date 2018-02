Mit Schlitten 100 Meter in eine Klamm abgestürzt

Dass ihre Schneeschuhwanderung derart enden würde, hätte sich ein Ehepaar aus Salzburg, dass am Freitag über den Jägersteig in Tiefbrunnau (Faistenau) Richtung Zwölferhorn aufstieg, nicht gedacht. Der Mann hatte für den Abstieg einen Schlitten dabei. Die beiden brachen früh morgens in St. Gilgen auf und wollten bis zur Sausteigalm gehen. Doch sie verirrten sich schon am Anfang und gerieten schließlich zur Mehlsackalm. Von dort wollten sie getrennt absteigen. Die Frau ging vor. Der Mann nahm den Schlitten und benützte den Jägersteig als Rodelbahn. Dabei geriet er aber plötzlich aus der Spur und stürzte samt Schlitten 100 Meter über felsiges Gelände in eine Klamm ab.