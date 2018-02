„Bikini Barista“ schlägt Sextäter in die Flucht

Deshalb habe sie wie wild auf den Mann eingeschlagen, so die "Bikini Barista" weiter. Als schließlich ein Auto vor dem Drive-in auftauchte, ließ der mutmaßliche Sex-Täter endlich von ihr ab und verschwand in dem nahegelegenen Wald. "Ich weiß, dass ich tatsächlich um einiges stärker bin als ich ausschaue", so Guinto weiter. "Als er mich würgte, wusste ich, dass ich mich anspannen und meine Schultern nach oben ziehen muss, selbst wenn ich dadurch weniger Luft bekommen würde. Aber dadurch konnte ich meine Arme am Boden nach vorne und hinten bewegen und nach einem Messer greifen."