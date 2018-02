Britisches TV-Sternchen schwingt nackt die Hüften

Aber auch privat lässt es die brünette 27-Jährige ordentlich krachen. In einem neuen Video auf Instagram tanzt die Skandalnudel, was das Zeug hält – und das diesmal sogar ganz ohne Klamotten! Nur ein Paar Overknee-Stiefel trägt Crosby in dem kurzen Clip, den mittlerweile schon mehr als 2,6 Millionen im Internet bewundert haben.