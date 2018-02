Schweizerin nach Skiunfall in Tirol gestorben

Eine 70-jährige Schweizerin, die am Freitag beim Skifahren in Galtür im Tiroler Bezirk Landeck von der Piste abgekommen und rund vier Meter tief in einen Bach gestürzt ist, ist am Samstag im Krankenhaus gestorben. Die Urlauberin erlag in der Klinik in Feldkirch ihren schweren Verletzungen, berichtet die Polizei.