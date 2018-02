Niskanen holt Langlauf-Gold über 50 km klassisch

Hauke: "War einfach leer"

Der Steirer Max Hauke landete als bester der zwei Österreicher an der 36. Stelle (+12:17,8), der Salzburger Bernhard Tritscher wurde 42. (14:25,6). Hauke hielt sich bis Kilometer 15 in der nur noch rund 20 Läufer umfassenden Spitzengruppe, musste aber wenig später abreißen lassen. "Es war von Beginn an sehr hart und ich habe gemerkt, dass meine Form schon dem Ende entgegen geht", sagte der 25-Jährige. Hauke war lange Zeit um den 30. Rang, dem angepeilten Ziel, platziert. "Aber gegen Ende ist nichts mehr gegangen. Ich war einfach leer." Er habe auch beim Weltcup in Seefeld Ende Jänner schon gut in Schuss sein wollen (14. Platz), betonte Hauke. "Ich habe gewusst, dass es bei den Spielen gegen Ende hin eng wird. Diese drei Wochen haben schon Energie genommen." Mit seinen Leistungen in Südkorea und zwei Top-30-Plätzen war der aktuell beste Distanzläufer des ÖSV aber grundsätzlich zufrieden.