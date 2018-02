Kaum Bewegung bei der täglichen Turnstunde

Viele Befürworter

Dass sich im Land ob der Enns so wenig bewegt, überrascht. Für die Schulen ist das Angebot kostenlos. Die Bezahlung der Bewegungscoaches übernimmt der Bund. Und es gibt auch viele Befürworter. So outete sich im Herbst Gesundheits-Landesrätin Christine Haberlander (ÖVP) als Fan der Aktion. Sie sagte: „Ziel ist es, die tägliche Bewegungs- und Sporteinheit an den oberösterreichischen Schulen rasch zu etablieren und auf weitere Schulen auszurollen. Kinder wollen sich bewegen. Diesen Umstand müssen wir nutzen.“