Hirscher erleichtert: „Endlich ein gscheites Bett“

Am Dienstag dann der große Empfang der rot-weiß-roten Olympia-Helden in Salzburg. Da steht Hirscher dann ohnehin schon längst wieder im Training. Die Weltcups in Kranjska Gora warten. Dort sollen die nächsten Heldentaten folgen. Der siebente Sieg im Gesamt-Weltcup in Folge und die kleinen Kristallkugeln in Slalom und Riesentorlauf sind zum Greifen nah!